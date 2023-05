Del Topliške ceste v Novem mestu danes in v nedeljo zaprt za ves promet

Novo mesto, 27. maja - Na odseku Topliške ceste oz. novomeške zahodne vpadnice med križiščem pri glavni avtobusni postaji in prehodom za pešce nad križiščem z Ulico Slavka Gruma velja danes in v nedeljo popolna prometna zapora. Gradbeniki bodo med zaporo izvedli zadnjo preplastitev z asfaltom in druga zaključna dela pri prenovi tega cestnega odseka.