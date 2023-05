Ob napovedanem povečanem prometu pozivi k dodatni previdnosti na cestah

Ljubljana, 26. maja - Agencija za varnost prometa in Policija ob napovedanem sončnem koncu tedna, bližajočem se cerkvenem prazniku in počitnicah v tujini, zaradi česar je do ponedeljka napovedan močno povečan promet čez Slovenijo, pozivata k dodatni previdnosti v prometu. Skoraj 40 odstotkov vseh letošnjih prometnih nesreč se je zgodilo v času od petka do nedelje.