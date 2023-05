Fitch opozarja na morebitno znižanje bonitetne ocene ZDA

New York, 25. maja - Bonitetna agencija Fitch je v luči za zdaj še neuspešnih pogajanj o dvigu meje državnega dolga danes ZDA opozorila na morebitno znižanje bonitetne ocene. Po njeni oceni so se namreč povečala tveganja, da v ZDA do 1. junija, ko naj bi državi zmanjkalo denarja, ne bodo uspeli doseči dogovora, poročajo tuje agencije.