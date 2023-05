Ameriška igralka Parker: Knjižni trg postaja pestrejši

New York, 26. maja - Ameriška igralka Sarah Jessica Parker, ki je svetovno slavo dosegla s serijo Seks v mestu in je že več let vpeta tudi v knjigotrško panogo, pozitivno ocenjuje razvoj knjižnega trga v zadnjih letih. Avtorji in njihove teme so postali veliko bolj raznoliki, je dejala Parker nedavno v New Yorku na Ameriškem knjižnem sejmu.