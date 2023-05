Obsežen požar v Sydneyu zajel sedemnadstropno stavbo

Sydney, 25. maja - V avstralskem mestu Sydney so plameni zajeli sedemnadstropno stavbo v bližini središča mesta. Več kot 100 gasilcev se danes z 20 gasilskimi vozili bori z visokimi plameni in gostim dimom, so sporočile pristojne službe. Opozorili so, da se požar širi tudi na sosednje stavbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.