Pošta Slovenije z novo serijo priložnostnih znamk

Maribor, 26. maja - Pošta Slovenije danes izdaja nove priložnostne poštne znamke, s katerimi obeležuje pomembne obletnice, prepoznavne osebnosti, dogodke in dosežke. Tokrat bodo obeležili 140-letnico rojstva slikarja, risarja, grafika in ilustratorja Hinka Smrekarja, stoletnico Slovenskega etnografskega muzeja in olimpijski festival evropske mladine v Mariboru.