ZDA in Microsoft svarita pred kitajskimi hekerskimi napadi

Washington, 25. maja - Kitajski hekerji, ki jih podpira država, so vdrli v omrežja ameriške kritične infrastrukture, so v sredo sporočile ZDA, njihove zahodne zaveznice in podjetje Microsoft. Opozorili so, da bi se lahko podobni vohunski napadi dogajali po vsem svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.