Kranjčani zmago oddaljeni od 18. naslova

Ljubljana, 24. maja - Vaterpolisti Triglava so bili tudi v drugi finalni tekmi končnic državnega prvenstva boljši od Ljubljane Slovana. Na kopališču Kodeljevo so Kranjčani zmagali z 12:8 (4:3, 3:2, 4:1, 1:2). Z enakim izidom se je končala tudi prva tekma v Kranju, tako da so Kranjčani do svojega osemnajstega naslova oddaljeni le še zmago.