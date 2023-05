Newyorške borze dan zaključile s padci

New York, 24. maja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v rdečem. Vrednosti delnic so tako kot v torek padle predvsem zaradi povečane zaskrbljenosti zaradi negotovega izida pogajanj o zvišanju meje javnega dolga v ZDA, saj bi lahko ameriška zvezna vlada že 1. junija ostala brez sredstev za poplačilo obveznosti.