Rodrygo Realu v predzadnji minuti zagotovil zmago

Madrid, 24. maja - Nogometaši Reala so v 36. krogu španske nogometne lige s težavami z 2:1 ugnali Rayo Vallecano in na lestvici nekoliko zmanjšali razliko do prvaka Barcelone, ki je dan prej z 1:3 izgubila proti Valladolidu, predvsem pa na drugem mestu vsaj začasno prehiteli mestnega tekmeca Atletico. Ta bo svojo tekmo tega kroga proti Espanyolu začel ob 22. uri.