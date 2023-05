Tudi na drugem razpisu vse ponudbe za kopališče v Vevčah previsoke

Ljubljana, 24. maja - Ponudbe, prispele na javni razpis za gradnjo kopališča v ljubljanskih Vevčah, so znašale med 17,79 in 19,47 milijona evrov brez DDV in so bile vnovič previsoke, zato se je Mestna občina Ljubljana (Mol) spet odločila, da javnega naročila ne odda, je razvidno s portala javnih naročil. Mol bo namesto tega izvedel konkurenčni postopek s pogajanji.