Na donatorski konferenci ZN 2,4 milijarde dolarjev za Afriški rog

New York, 24. maja - Na mednarodni donatorski konferenci v organizaciji Združenih narodov so danes zbrali 2,4 milijarde dolarjev (okoli 2,2 milijarde evrov) za humanitarno pomoč državam Afriškega roga. Z zbranimi sredstvi želijo pomagati ljudem v Keniji, Etiopiji in Somaliji, ki jih je prizadela huda suša, širšo regijo pestijo tudi konflikti in gospodarske krize.