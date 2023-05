Mladi slovenski nogometaši na EP ostali brez četrtfinala

Budimpešta, 24. maja - Slovenski nogometni reprezentanci do 17 let ni uspel velik podvig in se ni uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva na Madžarskem. V odločilni tekmi v Telkiju so varovanci Miše Brećka z 0:3 (0:0) izgubili proti Italiji ter na koncu zasedli zadnje mesto v predtekmovalni skupini B.