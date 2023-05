Vodstvo Uniperja napovedalo čimprejšnjo vnovično privatizacijo družbe

Düsseldorf, 24. maja - Nemška energetska družba Uniper, ki jo je morala država zaradi hudih likvidnostnih težav v zadnjih mesecih nacionalizirati, naj bi bila po napovedih vodstva družbe čim prej znova privatizirana. To je spomnilo na izpolnitev zaveze do Evropske komisije, da se do konca letošnjega leta večinski delež zmanjša na 25 odstotkov plus eno delnico.