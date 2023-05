Golob za Radio Slovenija: Vlada reform ne bo oznanjala vnaprej

Ljubljana, 24. maja - Vlada pripravlja reforme, vse morajo biti zaključene do konca 2024, a jih ne bomo oznanjali vnaprej, ker to ni najbolj učinkovito, je za Studio ob 17-ih na Radiu Slovenija dejal premier Robert Golob. Prepričan je, da proračun zmore ukrepe, kot je dvig zajamčene pokojnine, in da je zakon o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja izvršljiv.