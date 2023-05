Vreme: Ponoči bodo padavine ponehale

Ljubljana, 24. maja - Ponoči bo še po večini oblačno, padavine bodo povsod ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V četrtek dopoldne se bo postopno delno razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Dan bo razmeroma sončen, popoldne bo v goratem svetu možna kakšna kratkotrajna ploha. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo deloma sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem dopoldne šibka burja. V soboto bo pretežno jasno. Pihal bo vzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja.

Vremenska slika: Vpliv vremenske fronte na vreme pri nas še naprej slabi. Od vzhoda začenja k nam dotekati nekoliko bolj suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo še zmerno do pretežno oblačno. Krajevne plohe in nevihte bodo ponehale tudi v krajih zahodno in severno od nas. V četrtek se bo delno razjasnilo, na območju Alp bo popoldne nastala kakšna ploha.