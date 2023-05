Na Vodnih dnevih za pospešitev sprememb na vseh področjih upravljanja voda

Rimske Toplice, 24. maja - Na letošnjih Vodnih dnevih v Rimskih Toplicah so udeleženci poudarili pomen sodelovanja različnih deležnikov za pospešitev sprememb na vseh področjih upravljanja voda. Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je dejal, da se na ministrstvu zavedajo, da je voda dragocena dobrina, ključna za ohranjanje okolja in življenja v njej.