V bolivijskem parlamentu med poslanci izbruhnil pretep

La Paz, 24. maja - V bolivijskem parlamentu je v torek izbruhnil pretep, potem ko so opozicijski poslanci protestno prekinili govor ministra za upravo in se spopadli s koalicijskimi poslanci, ker so ti želeli zagrabiti njihove transparente. Bolivijska opozicija levičarsko vlado obtožuje zapiranja političnih zapornikov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.