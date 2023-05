Prvo leto vlade: Slovenija po mnenju koalicije znova v tirnice normalnosti

Ljubljana, 29. maja - V vladni koaliciji so ob prvem letu mandata zadovoljni z opravljenim delom, Slovenijo jim je uspelo vrniti v "tirnice normalnosti", so prepričani. Prostor za izboljšave ob težko pričakovanih reformah vidijo v komunikaciji. Kljub nekaterim napetostim v posameznih strankah koalicije, ta, kot kaže, ostaja trdna in odločena mandat izpeljati do konca.