Golob bo podpisal dogovor o sodelovanju s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti

Ljubljana, 24. maja - Predsednik vlade Robert Golob bo v četrtek podpisal dogovor o sodelovanju s poslancema italijanske in madžarske narodne skupnosti Felicem Žižo in Ferencem Horváthom, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Vsebine dogovora še ne razkrivajo, na podpisu pa bodo prisotni tudi podpredsedniki vlade Tanja Fajon, Luka Mesec in Danijel Bešič Loredan.