V Žalcu o rastlinskih genskih virih kot osnovi kmetijstva in prehrane

Žalec, 24. maja - Rastlinski genski viri so osnova kmetijstva in prehrane ter gradniki uspešne selekcije in žlahtnjenja novih produktivnih sort, je bilo slišati na posvetu v Žalcu. Državna sekretarka Tatjana Buzeti je dejala, da imajo genski viri divjih sorodnikov kmetijskih rastlin velik potencial za izboljšanje sort, a je tudi pri njih prisotna genska erozija.