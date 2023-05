Na Urbanem forumu v Velenju o vplivu podnebnih sprememb na urbani razvoj

Velenje, 24. maja - Na Urbanem forumu v Velenju so danes govorili o vplivu podnebnih sprememb na urbani razvoj. Po besedah državne sekretarke Lenke Kavčič je pomembno načrtovanje, da bodo mesta prijetna za bivanje, privlačna zaradi vsebin in gospodarsko uspešna. Župani so med drugim opozorili na pomen pomoči države pri doseganju podnebne nevtralnosti.