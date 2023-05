Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana z enourno opozorilno stavko zahtevali dvig plač

Ljubljana, 24. maja - Zaposleni na Upravni enoti Ljubljana so danes med 10. in 11. uro s prekinitvijo dela izvedli opozorilno stavko. Zahtevajo dvig plač za sedem plačnih razredov, izenačitev nazivov na upravni enoti z nazivi na ministrstvih in dodatek za blagajniško poslovanje. Če njihove zahteve ne bodo uslišane, bodo aktivnosti stopnjevali.