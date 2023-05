Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v minusu

Ljubljana, 24. maja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na ljubljanski borzi padel za 0,45 odstotka. Vlagateljem so najbolj zanimive Krkine delnice, ki so zdrsnile 0,89 odstotka pod gladino. Med prometnejšimi so še delnice Cinkarne, ki so se doslej pocenile za 2,46 odstotka, in delnice NLB, katerih vrednost se zaenkrat ni spremenila.