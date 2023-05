Novomeški kriminalisti razbili kriminalno združbo, ki je Posavcem preprodajala droge

Novo mesto/Krško/Brežice/Sevnica, 24. maja - Novomeški kriminalisti so zaključili obsežno preiskavo hudodelske združbe, ki je odjemalcem v Posavju preprodajala trde droge. V ta namen so v torek izvedli 25 hišnih preiskavah, v katerih so del droge tudi zasegli. Združbo sta vodila Posavca, je v izjavi medijem povedal pomočnik vodje novomeških kriminalistov Matjaž Štern.