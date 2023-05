Na razpis za razširjen klicni center za zdravstvo tri prijave

Ljubljana, 24. maja - Na javni razpis za izvajanje storitve klicnega centra in storitve posrednega naročanja uporabnikov zdravstvenega sistema v ambulantah za neopredeljene zavarovane osebe, ki je bil objavljen konec aprila, so prispele tri prijave, so STA sporočili z ministrstva za zdravje. Za novi klicni center je med drugim predviden razširjen delovni čas.