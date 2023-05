V prvem četrtletju rekordna izplačila dividend

Pariz, 28. maja - Delničarji so v prvem letošnjem četrtletju na svetovni ravni prejeli rekordnih 326,7 milijarde dolarjev (303,1 milijarde evrov) dividend. Zasluge za to imajo predvsem naftna podjetja, ki so ob visokih cenah surove nafte beležila odlične rezultate, ter banke in avtomobilski proizvajalci, je objavil sklad za upravljanje premoženja Janus Henderson.