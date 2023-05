Irski film Tiho dekle zaobjame moč tišine in malih reči

Ljubljana, 24. maja - Kinodvor je v torek zvečer gostil slovensko premiero filma Tiho dekle, enega kritiško in komercialno najuspešnejših irskih filmov zadnjih let. Sledil je pogovor z režiserjem Colmom Baireadom, ki je spregovoril o vrednosti tišine in vsakdanjih, malih rečeh ter o odločitvi, da film posname v irščini.