Mednarodni booker bolgarskemu avtorju Georgiju Gospodinovu za Časovno zaklonišče

London, 24. maja - Bolgarski pisatelj Georgi Gospodinov in prevajalka Angela Rodel sta v torek zvečer prejela mednarodno nagrado booker za roman Časovno zaklonišče. To je prvi booker za bolgarsko knjigo. Prestižno nagrado, namenjeno leposlovnim delom z vsega sveta, prevedenim v angleški jezik, v vrednosti 50.000 funtov enakovredno razdelijo med avtorja in prevajalca.