Štirje slovenski rokometaši med kandidati za priznanja EHF

Ljubljana, 24. maja - Potem ko sta se v ženski konkurenci med kandidatke za igralko leta Evropske rokometne zveze (EHF) uvrstili Slovenki Ana Gros in Elizabeth Omoregie, je EHF v začetku tedna objavila tudi kandidate za priznanja v moški konkurenci. Med temi so tudi štirje Slovenci, in sicer Aleks Vlah, Blaž Janc, Blaž Blagotinšek in Matej Gaber.