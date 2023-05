V četrtfinalu SP še Nemčija in Latvija, prvi poraz Švice

Riga, 23. maja - Na svetovnem prvenstvu v hokeju elitne skupine na Finskem in v Latviji so danes končali predtekmovanje. Znani sta še zadnji udeleženki četrtfinala, vstopnici sta si priborili Nemčija in Latvija. Slednja je Švici zadala sploh prvi poraz na SP, po podaljšku je zmagala s 4:3.