Domžale, 23. maja - V finalu državnega prvenstva v košarki bosta igrala Cedevita Olimpija in Helios Suns. Ljubljančani so v polfinalu izločili GGD Šenčur, Domžalčani pa so bili z 2:0 v zmagah boljši od Krke. Danes so pred domačimi gledalci zmagali z 92:86 (23:28, 41:53, 60:66).