Moskva, 23. maja - Ruske oblasti so danes sporočile, da so porazile borce domnevne sabotažne skupine, ki naj bi v regijo Belgorod prišli iz Ukrajine. Pri tem naj bi ubile več kot 70 borcev, ki so jih označile za ukrajinske teroriste. Po navedbah guvernerja regije je v spopadih umrl ruski civilist, še ena oseba pa je umrla med evakuacijo.