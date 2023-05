Gorenjska banka in NK Olimpija z nogometnimi žogami otrokom Mladinskega doma Malči Beličeve

Ljubljana, 23. maja - V okviru projekta Žoge vsem zmajčkom so predstavniki Gorenjske banke in NK Olimpija tokrat obiskali Mladinski dom Malči Beličeve. Otrokom so predali finančno donacijo in nogometne žoge. V največji tovrstni nogometni akciji v Sloveniji, ki se je začela spomladi, bodo otrokom podarili kar 10.000 nogometnih žog, so sporočili iz banke.