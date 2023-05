Šinko ob obisku v deževju prizadetih kmetij: Aktivnosti odvisne od ocene škode

Maribor, 23. maja - Kmetijska ministrica Irena Šinko je danes s predsednikom Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Romanom Žvegličem obiskala kmetije v Podravju in Pomurju, ki so utrpele škodo ob zadnjem obilnem deževju, so sporočili z ministrstva. Država bo o aktivnostih odločala, ko bo znana ocena škode, je napovedala v izjavi za medije.