Apple v večmilijarden posel z Broadcomom za proizvodnjo komponent v ZDA

San Jose, 23. maja - Ameriški tehnološki velikan Apple je z ameriškim proizvajalcem čipov Broadcom sklenil posel, s katerim bo podprl razvoj in proizvodnjo komponent za povezovanje pametnih naprav na hitra omrežja v ZDA. Podrobnosti niso razkrili, navedli so le, da gre za večletno in več milijard dolarjev vredno sodelovanje.