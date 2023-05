Opera Evgenij Onjegin skladatelja Čajkovskega za konec sezone ljubljanske Opere

Ljubljana, 23. maja - SNG Opera in balet Ljubljana je kot zadnjo premiero letošnje sezone na program uvrstila opero Evgenij Onjegin skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega v režiji Vinka Möderndorferja in pod taktirko kazahstanskega dirigenta Alana Buribajeva. Premiera opere Evgenija Onjegina, ki ima tri dejanja in tri različne zasedbe, bo v četrtek.