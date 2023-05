Poslanci sprejeli spremembe poslovnika DZ

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so na današnji seji z 70 glasovi za, 1 glasom proti in 7 vzdržanimi sprejeli spremembe poslovnika DZ. Te med drugim uvajajo možnost korespondenčnih sej delovnih teles DZ in usklajujejo razporejanje neporabljenega časa za razpravo. Predlog sprememb poslovnika DZ so sicer v proceduro vložile vse poslanske skupine, z izjemo NSi.