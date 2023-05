Italijanska vlada odobrila sveženj pomoči prizadetim regijam v višini dveh milijard evrov

Rim, 23. maja - Italijanska vlada premierke Giorgie Meloni je danes odobrila sveženj pomoči v vrednosti več kot dve milijardi evrov za reševanje posledic izrednih razmer v deželah Emilija-Romanja in Marke, ki so ju minuli teden prizadele poplave. Pomoč bo med drugim namenjena obnovi kmetij, šol, zdravstvenih ustanov in turistične industrije.