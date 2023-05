Scopoliju ob 300. obletnici rojstva dva kipa, dogodki v Idriji in Ljubljani

Idrija, 24. maja - Letos mineva 300 let od rojstva Joannesa Antoniusa Scopolija, utemeljitelja naravoslovja na Slovenskem. Občina Idrija, kjer je deloval kot rudniški zdravnik, je ob tem razglasila Scopolijevo leto. Vrhunec obletniških dogodkov bo od 1. do 3. junija v Idriji ter v prirodoslovnem muzeju in botaničnem vrtu v Ljubljani, kjer bo Scopoli dobil kipa.