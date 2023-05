Ljubljanska borza: SBI TOP končal s padcem

Ljubljana, 23. maja - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zdrsnil za 0,38 odstotka na 1212,82 točke. Vlagatelji so ustvarili za 1,6 milijona evrov poslov, največ s Krkinimi delnicami, ki so ostale na izhodiščni ravni. Med prometnejšimi so bile še delnice NLB, Cinkarne Celje in Save Re.