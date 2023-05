V primeru Vinicius prve aretacije

Madrid, 23. maja - Španska policija je sporočila, da so danes v Valencii aretirali tri osebe, povezane z rasističnim žaljenjem nogometaša madridskega Reala Viniciusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Po incidentu na nedeljski tekmi španske lige med Valencio in Realom so ostre ukrepe zahtevali tako v madridskem klubu kot v španski nogometni ligi.