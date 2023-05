Na Dnevih medgeneracijskega sožitja v ospredju aktualni družbeni izzivi in aktivno staranje

Ljubljana, 24. maja - Tokratni Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki se bodo danes začeli v Ljubljani, se bodo osredotočili na aktualne družbene izzive, ki zadevajo mlade in starejše. Na dvodnevnem dogodku bodo med drugim govorili o ohranjanju vitalnosti in aktivnem staranju ter pokojninski in zdravstveni reformi, so sporočili iz zveze društev upokojencev (Zdus).