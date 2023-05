Ministri EU o odprtem znanstvenem objavljanju in varnosti znanja

Bruselj, 23. maja - Ministri EU, pristojni za raziskave, so danes pozvali k odprtemu dostopu pri objavljanju raziskav, financiranih iz javnih sredstev. Minister za znanost in inovacije Igor Papič je v razpravi o varnosti znanja poudaril pomen ustreznega ravnovesja med načelom odprtosti raziskovalnega ekosistema EU ter varovanjem interesov unije in njenih institucij.