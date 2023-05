DZ sprejel interventni zakon za podaljšanje rudarskih pravic

Ljubljana, 23. maja - DZ je danes sprejel novelo zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij. Ker pri obravnavi vlog za podaljšanje teh pravic prihaja do zamud, se z novelo tiste rudarske pravice in koncesije, ki potečejo v letih 2023 in 2024, avtomatično podaljšujejo za 30 mesecev.