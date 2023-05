Na Dnevih korporativne varnosti izpostavili sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem

Brdo pri Kranju, 23. maja - Strokovnjaki za varnost so se v ponedeljek in danes zbrali na Brdu pri Kranju na tradicionalni, že 14. mednarodni konferenci Dnevi korporativne varnosti. Kot so izpostavili, je mogoče odgovore na sodobne varnostne izzive s področja kibernetskih tveganj iskati le v sinergiji med javnim in zasebnim sektorjem.