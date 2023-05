Izteka se prvi rok za vzpostavitev prijavnih poti po zakonu o zaščiti žvižgačev

Ljubljana, 23. maja - Po februarski uveljavitvi zakona o zaščiti prijaviteljev se danes izteka rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Zavezanci v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih, pa imajo za vzpostavitev prijavnih poti čas do 17. decembra letos.