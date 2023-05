Atlantic Grupa v prevzem družbe Strauss Adriatic

Zagreb, 23. maja - Hrvaška družba Atlantic Grupa je danes oddala zavezujočo ponudbo za nakup srbske družbe Strauss Adriatic, znane po blagovnih znamkah kave Doncafe in C Coffee. Strauss Grupa je ponudbo v višini 40,5 milijona evrov sprejela. Prevzem mora odobriti še srbska komisija za varstvo konkurence, so sporočili iz Atlantic Grupe.