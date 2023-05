Falcon znova v okvari, Šarec zato ni odpotoval na zasedanje v Bruselj

Ljubljana, 23. maja - Vladno letalo falcon se je v sredo vrnilo s popravila v Švici, že v ponedeljek pa so po pregledu našli novo napako na enem od indikatorjev delovanja motorja, so danes za STA potrdili na obrambnem ministrstvu. Zaradi okvare so letalo prizemljili, obrambni minister Marjan Šarec pa se tako danes ni mogel udeležiti zasedanja v Bruslju.