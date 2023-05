Nemčija predzadnji četrtfinalist SP, Slovaki čakajo na Latvijce

Tampere, 23. maja - Nemška hokejska reprezentanca je sedmi, predzadnji četrtfinalist svetovnega prvenstva elitne skupine na Finskem in v Latviji. Nemci so v današnji prvi tekmi skupine A v Tampereju premagali Francijo s 5:0 (2:0, 1:0, 2:0) in imajo zdaj neulovljive štiri točke naskoka pred Danci, ki bodo zadnjo tekmo igrali zvečer proti branilcem naslova Fincem.